أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيمضي ليلة رأس السنة مع قوة بلاده العاملة في قوات اليونيفيل جنوب لبنان.



وأضاف في تغريدة عبر تويتر أنه سيزور أيضا مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاونا وثيقاً.

Je me rends au Liban pour passer le réveillon du Nouvel an avec les soldats français de la #Finul, au Sud du pays.



À l’occasion de ce déplacement, je me rendrai également sur le lieu de l’explosion au port de Beyrouth où nos soldats et l’Armée libanaise ont coopéré étroitement.