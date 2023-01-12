تحركات احتجاجية لاساتذة الرسمي في صيدا والنبطية

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نفذ أساتذة التعليم الرسمي تحركاً احتجاجياً أمام المنطقة التربوية في سرايا صيدا "دفاعاً عن كرامة عيش الاساتذة وحق تلامذتهم بعام دراسي كامل، والمطالبة بسحب الثقة من رابطة التعليم الثانوي واستقالتها لتقصيرها وتآمرها عليهم".ورفع الاساتذة لافتات اعتبروا فيها أن وزارة التربية تعاقب الأساتذة ظلماً والرابطة صامتة متآمرة، مطالبين الرابطة بـ"الرحيل" ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بإعطائهم حقوقهم.وفي السياق ذاته، نفذ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في محافظة النبطية اعتصاما امام المنطقة التربوية في النبطية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المرفوعة الى وزارة التربية، رافعين لافتات تطالب بإنصافهم واعطائهم حقوقهم وتلبية مطالبهم ليعودوا الى التعليم.