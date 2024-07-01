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أبو الغيط: التكليف الصادر عن زكي هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان

أخبار لبنان
2024-07-01 | 13:36
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أبو الغيط: التكليف الصادر عن زكي هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان
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أبو الغيط: التكليف الصادر عن زكي هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان

أكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أن الامانة العامة "تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كافة الموضوعات".

وشدد أبو الغيط على أن التكليف الصادر للامين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدا شخصياً من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للامين العام في هذا الخصوص. 

وأوضح السفير حسام زكي من جهته، في تصريح صحفي للمحررين الصحفيين المعتمدين لدي الجامعة، أن تصريحات له في الموضوع قد فسرت في غير سياقها الصحيح، مشيراً الي أن "هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة علي سلوك وسياسات وأفعال ومواقف الحزب ليس فقط داخليا وانما اقليمياً ايضاً".

ولفت إلى "ان قرارات الجامعة العربية ذات الصلة واهمها القرار الخاص بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب الذي ينص في احدي فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية بما في ذلك إلى أي ميلشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد باجماع الدول الاعضاء".

أخبار لبنان

أخبار دولية

جامعة الدول العربية

زكي

أبو الغيط

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