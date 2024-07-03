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لقاء هوكستين-لودريان في باريس: الاتفاق على مواصلة التنسيق لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أخبار لبنان
2024-07-03 | 06:37
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لقاء هوكستين-لودريان في باريس: الاتفاق على مواصلة التنسيق لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية
التقى كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكستين في باريس الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان أيف لودريان، وناقشا الوضع اللبناني من مختلف جوانبه ولاسيما الوضع المتفجر في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.
وأشارت المعلومات إلى أن الإجتماع أسفر عن اتفاق على مواصلة التنسيق بين الطرفين وعلى مواصلة الجهود من أجل منع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ولا تقتصر محادثات هوكستين في باريس على لودريان بل شملت أيضا المسؤولة عن الملف اللبناني في الأليزيه آن كلير لو جاندر.
أخبار لبنان
أخبار دولية
لودريان
هوكستين
الحدود اللبنانية الاسرائيلية
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