هوكستين يلتقي مسؤولين فرنسيين: لحل الصراع عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض إن آموس هوكستين التقى بمسؤولين فرنسيين أمس الأربعاء وناقش الجهود الفرنسية والأميركية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط.



وأضاف المسؤول أن "فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية مما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن"، في إشارة إلى الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل.