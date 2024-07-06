بارولين يدعو إلى انتخاب رئيس للبنان

شدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على ضرورة متابعة النشاط الدبلوماسي من أجل تحقيق السلام، لافتا إلى أن "المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع".



كلام بارولين جاء في احتفال منح الجائزة الأدبية للسفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي.



وتحدث بارولين عن الوضع في لبنان، وأكد "أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، آملا أن "يلعب المكون المسيحي دوراً ناشطاً على هذا الصعيد".