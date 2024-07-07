عبدالله للـLBCI: كلام ربط مسار الجنوب بالاستحقاق الرئاسيّ خاطئ ولن نقف مكتوفي الأيدي في حال توسّعت الحرب

أكّد النائب بلال عبدالله أنّ الكلام في شأن ربط مسار الجنوب اللبنانيّ بالاستحقاق الرئاسيّ كلام غير دقيق.



وقال، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI: "لمسنا العكس أثناء تشاورنا مع "حزب الله"."



وشدّد على ضرورة التزام القوى النيابية بالبقاء في الجلسة وعدم تطيير النصاب، أثناء محاولة انتخاب رئيس.



ولفت إلى أنّ الحرب المفتوحة على إسرائيل تفرض على القوى السياسية اللبنانية انتخاب رئيس كما تفرض وحدة الداخل وتشكيل حكومة.



وقال: "القضية الفلسطينية قضية مركزية عند حزب التقدميّ الاشتراكيّ ولن نقف مكتوفي الأيدي في حال توسّعت الحرب."



وأضاف: "سنستمر بمسعانا مع القوى السياسية كلّها، للوصول إلى انتخب رئيس، متمنّين أن نلمس تعاونًا."