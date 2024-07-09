وفد المعارضة التقى سفراء "الخماسية"...

التقى وفد المعارضة بعد ظهرِ اليوم سفراء اللجنة الخماسية في دارة السفير الفرنسي في قصر الصنوبر.



وقد عرض الوفد لسفراء الخماسية مضمون مبادرته بكل تفاصيلها واستفسر عدد من السفراء عن بعض المعطيات المتعلقة بالمبادرة وعن الجولة التي سيقوم بها الوفد لعرض مبادرته.



وحاول الوفد توضيح ان معضلة الرئاسة لا تكمن في العمق المسيحي واعادوا التأكيد على دعم ترشيح جهاد ازعور مجدداً.

