الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إقفال كل المؤسسات العامة الأربعاء في 17 الحالي بمناسبة ذكرى عاشوراء
أخبار لبنان
2024-07-09 | 12:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إقفال كل المؤسسات العامة الأربعاء في 17 الحالي بمناسبة ذكرى عاشوراء
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية حملت رقم 22/2024 قضت بالإقفال يوم الاربعاء في 17 الحالي بمناسبة ذكرى عاشوراء.
وجاء في المذكرة أنه "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق في 17/7/2023 بمناسبة ذكرى عاشوراء".
أخبار لبنان
المؤسسات
العامة
الأربعاء
الحالي
بمناسبة
عاشوراء
التالي
الحرارة والرطوبة في ارتفاع هذا الاسبوع
رئيس بلدية طرابلس لـ"الأنباء" الكويتية: قرار المجلس البلدي بإزالة التعديات من محيط نهر أبو علي لا يستهدف النازح السوري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-26
مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
2024-06-26
مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية
0
أخبار لبنان
2024-06-07
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
أخبار لبنان
2024-06-07
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
0
أخبار لبنان
2024-06-11
هيئة إدارة السير إلى أصحاب المواعيد في 18 حزيران: الحضور إلى المصلحة الأربعاء بسبب الإقفال
أخبار لبنان
2024-06-11
هيئة إدارة السير إلى أصحاب المواعيد في 18 حزيران: الحضور إلى المصلحة الأربعاء بسبب الإقفال
0
آخر الأخبار
2024-06-01
فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رشيد كرامي: انهيار الدولة والمؤسسات في وطننا حقيقي ونحن بعد 37 سنة على استشهاد الرشيد لا يسعنا سوى أن ندرك كم نحن بحاجة لنهج ومدرسة رشيد كرامي الذي كان وبقي حتى اللحظة "دولة الرمز" و"رمز الدولة"
آخر الأخبار
2024-06-01
فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رشيد كرامي: انهيار الدولة والمؤسسات في وطننا حقيقي ونحن بعد 37 سنة على استشهاد الرشيد لا يسعنا سوى أن ندرك كم نحن بحاجة لنهج ومدرسة رشيد كرامي الذي كان وبقي حتى اللحظة "دولة الرمز" و"رمز الدولة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:12
نصرالله: لا خطر وتحد يجعلانا نتراجع عن موقفنا وثباتنا في معركة طوفان الأقصى
أخبار لبنان
16:12
نصرالله: لا خطر وتحد يجعلانا نتراجع عن موقفنا وثباتنا في معركة طوفان الأقصى
0
أخبار دولية
15:27
إسرائيل تعلن مقتل شخصين في الجولان المحتل جراء صواريخ أطلقت من لبنان
أخبار دولية
15:27
إسرائيل تعلن مقتل شخصين في الجولان المحتل جراء صواريخ أطلقت من لبنان
0
أخبار لبنان
14:20
المكاري بعد مجلس الوزراء: ملف المدرسة الحربية قيد البحث وموضوع الكهرباء سيحل الخميس
أخبار لبنان
14:20
المكاري بعد مجلس الوزراء: ملف المدرسة الحربية قيد البحث وموضوع الكهرباء سيحل الخميس
0
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-06-04
القوات تدسّ لدى واشنطن: حزب الله يجنّد النازحين السوريين؟ (الأخبار)
صحف اليوم
2024-06-04
القوات تدسّ لدى واشنطن: حزب الله يجنّد النازحين السوريين؟ (الأخبار)
0
منوعات
2024-03-15
ممرضة تتحدث عما يقوم به المرضى قبل وفاتهم... وماذا قصدت بـ"نظرة الموت"؟ (فيديو)
منوعات
2024-03-15
ممرضة تتحدث عما يقوم به المرضى قبل وفاتهم... وماذا قصدت بـ"نظرة الموت"؟ (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-06-15
تامير هيمان: إذا نشبت حرب شاملة في الشمال فلن تشبه أي حدث آخر تعيشه الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل
آخر الأخبار
2024-06-15
تامير هيمان: إذا نشبت حرب شاملة في الشمال فلن تشبه أي حدث آخر تعيشه الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل
0
موضة وجمال
2024-05-06
ترند "Asoka" تغزو الإنترنت... مؤثرات على مواقع التواصل يتحوّلن إلى نساء الهند! (فيديو)
موضة وجمال
2024-05-06
ترند "Asoka" تغزو الإنترنت... مؤثرات على مواقع التواصل يتحوّلن إلى نساء الهند! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
0
رياضة
13:48
صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا
رياضة
13:48
صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!
0
رياضة
13:44
المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!
رياضة
13:44
المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!
0
أخبار دولية
13:43
السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار
أخبار دولية
13:43
السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غزة بين القصف الاسرائيلي ومفاوضات وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غزة بين القصف الاسرائيلي ومفاوضات وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هدهد حزب الله والحلقة الثانية... عين على الجولان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هدهد حزب الله والحلقة الثانية... عين على الجولان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
2
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
3
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
4
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
6
فنّ
01:16
بعد قلق الجمهور على شيرين عبد الوهاب... هذا ما كشفه شقيقها حول صحتها!
فنّ
01:16
بعد قلق الجمهور على شيرين عبد الوهاب... هذا ما كشفه شقيقها حول صحتها!
7
آخر الأخبار
05:13
حادث سير يؤدي الى انقلاب سيارة على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة ما أدى الى زحمة سير (صور)
آخر الأخبار
05:13
حادث سير يؤدي الى انقلاب سيارة على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة ما أدى الى زحمة سير (صور)
8
موضة وجمال
12:38
بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)
موضة وجمال
12:38
بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More