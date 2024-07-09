إقفال كل المؤسسات العامة الأربعاء في 17 الحالي بمناسبة ذكرى عاشوراء

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية حملت رقم 22/2024 قضت بالإقفال يوم الاربعاء في 17 الحالي بمناسبة ذكرى عاشوراء.



وجاء في المذكرة أنه "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق في 17/7/2023 بمناسبة ذكرى عاشوراء".