التحكم المروري: أشغال على طريق عيتنيت مشغرة وتحويل السير باتجاه طريق القرعون جب جنين

أعلنت غرفة التحكم المروري عبر موقع "إكس"، أن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم بإنشاء عبّارة لتصريف مياه الامطار على طريق عام عيتنيت مشغرة، وعليه سيتم تحويل السير باتجاه طريق القرعون جب جنين وذلك اعتبارا من تاريخ 10-7-2024 ولمدة عشرة ايام".