الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية: اساتذة التعليم الرسمي الثانوي توقفوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2024-07-10 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية: اساتذة التعليم الرسمي الثانوي توقفوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام" بان اساتذة التعليم الرسمي الثانوي (متعاقدون وملاك ) نفذوا اعتصاما في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن اعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، اعتراضاً على عدم اصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة التي" تليق بتضحيات وجهود الاساتذة"، كما اعلنوا في بيان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الوطنية:
اساتذة
التعليم
الرسمي
الثانوي
توقفوا
تصحيح
الامتحانات
الرسمية
التالي
"كهرباء لبنان": قطع التيار الكهربائي لزوم صيانة مخارج قسم سير
إشكال مخيم نهر البارد... المخابرات توقف مطلوبين إضافيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-05
الحلبي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الامتحانات الرسمية: عملية التصحيح إبتداءً من الثلاثاء المقبل
أخبار لبنان
2024-07-05
الحلبي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الامتحانات الرسمية: عملية التصحيح إبتداءً من الثلاثاء المقبل
0
آخر الأخبار
2024-06-13
رئيس اتحاد لجان الاهل في كسروان وجبيل رفيق فخري لـ "جدل": الامتحانات الرسمية ضرورة للحفاظ على مستوى التعليم وفي الوقت نفسه نريد أن نحترم وضع أولاد الجنوب
آخر الأخبار
2024-06-13
رئيس اتحاد لجان الاهل في كسروان وجبيل رفيق فخري لـ "جدل": الامتحانات الرسمية ضرورة للحفاظ على مستوى التعليم وفي الوقت نفسه نريد أن نحترم وضع أولاد الجنوب
0
أخبار لبنان
2024-05-02
وزارة التربية أعلنت مواعيد الامتحانات الرسمية الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
2024-05-02
وزارة التربية أعلنت مواعيد الامتحانات الرسمية الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية
0
صحف اليوم
2024-07-04
اليوم الاول من الامتحانات الرسمية: لجنة التحقيق تتجه لتحميل المسؤولية للجنة الكيمياء (الاخبار)
صحف اليوم
2024-07-04
اليوم الاول من الامتحانات الرسمية: لجنة التحقيق تتجه لتحميل المسؤولية للجنة الكيمياء (الاخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:02
"كهرباء لبنان": قطع التيار الكهربائي لزوم صيانة مخارج قسم سير
أخبار لبنان
05:02
"كهرباء لبنان": قطع التيار الكهربائي لزوم صيانة مخارج قسم سير
0
أمن وقضاء
03:34
إشكال مخيم نهر البارد... المخابرات توقف مطلوبين إضافيين
أمن وقضاء
03:34
إشكال مخيم نهر البارد... المخابرات توقف مطلوبين إضافيين
0
أمن وقضاء
03:24
أمن الدولة في الشمال: إخلاء بيت شلالا من النازحين السوريّين
أمن وقضاء
03:24
أمن الدولة في الشمال: إخلاء بيت شلالا من النازحين السوريّين
0
أخبار لبنان
02:58
التحكم المروري: أشغال على طريق عيتنيت مشغرة وتحويل السير باتجاه طريق القرعون جب جنين
أخبار لبنان
02:58
التحكم المروري: أشغال على طريق عيتنيت مشغرة وتحويل السير باتجاه طريق القرعون جب جنين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:38
الصين تباشر تحقيقا حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
03:38
الصين تباشر تحقيقا حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي
0
منوعات
2024-06-18
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
منوعات
2024-06-18
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
0
اقتصاد
2024-06-21
تحويل الرسائل والبطاقات للمستفيدين من "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"
اقتصاد
2024-06-21
تحويل الرسائل والبطاقات للمستفيدين من "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"
0
فنّ
2024-07-02
سلطات أمستردام لمحبي تايلور سويفت: "لا يُسمح لكم بالتخييم في هذه الأماكن!"
فنّ
2024-07-02
سلطات أمستردام لمحبي تايلور سويفت: "لا يُسمح لكم بالتخييم في هذه الأماكن!"
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
رياضة
13:50
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
0
رياضة
13:48
صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا
رياضة
13:48
صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!
0
رياضة
13:44
المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!
رياضة
13:44
المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!
0
أخبار دولية
13:43
السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار
أخبار دولية
13:43
السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غزة بين القصف الاسرائيلي ومفاوضات وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غزة بين القصف الاسرائيلي ومفاوضات وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هدهد حزب الله والحلقة الثانية... عين على الجولان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هدهد حزب الله والحلقة الثانية... عين على الجولان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
2
موضة وجمال
12:38
بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)
موضة وجمال
12:38
بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)
3
حال الطقس
02:07
درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟
حال الطقس
02:07
درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟
4
منوعات
13:15
لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)
منوعات
13:15
لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)
5
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
6
صحف اليوم
00:17
التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة (الأخبار)
صحف اليوم
00:17
التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة (الأخبار)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار
8
منوعات
15:12
أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)
منوعات
15:12
أرادت أن تبدو جميلة في صور الولادة... ما قامت به امرأة أثار استغراب المتابعين! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More