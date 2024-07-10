الوكالة الوطنية: اساتذة التعليم الرسمي الثانوي توقفوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام" بان اساتذة التعليم الرسمي الثانوي (متعاقدون وملاك ) نفذوا اعتصاما في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن اعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، اعتراضاً على عدم اصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة التي" تليق بتضحيات وجهود الاساتذة"، كما اعلنوا في بيان.