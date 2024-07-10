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التيار الوطني الحر يبدي تجاوبه مع ما تمّ عرضه من قبل نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس
أخبار لبنان
2024-07-10 | 09:42
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التيار الوطني الحر يبدي تجاوبه مع ما تمّ عرضه من قبل نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس
أعلن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر أنه في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يبدي التيار تجاوبه مع ما تمّ عرضه من اقتراحين من قبل نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس.
وقال المجلس السياسي في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: "التيار يكرّر أنه يجب تجاوز بعض الشكليّات اذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب، اذ انّه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نصّ مكتوب للاقتراحين كعرف جديد يتمّ ادخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاماً وكتابةً، على عدم اعتبار أي صيغة تشاور عرفا دستوريا جديدا، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس والاّ انتخابه بالتنافس الديمقراطي".
وناشد التيار الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تخطّيها. كما أبدى استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، "طالما أنّه أصبح متوافقاً عليه ان الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فإن الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية تضمن انتخاب الرئيس كما هو منصوص عنه في الدستور".
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