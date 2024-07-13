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الأسمر شكر للهيئات الإقتصادية تبنيها إقتراح قانون إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للمتقاعدين
أخبار لبنان
2024-07-13 | 04:27
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الأسمر شكر للهيئات الإقتصادية تبنيها إقتراح قانون إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للمتقاعدين
شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر للهيئات الاقتصادية تبنيها اقتراح القانون المقدّم من النائب فيصل كرامي حول إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للعمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص وفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضع لقانون العمل أو في المؤسسات العامة التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي الذين تركوا العمل ابتداءً من تشرين الأول ٢٠١٩ وذلك عبر مضاعفة هذا التعويض ٣٠ مرة، حيث تتولى الدولة اللبنانية دفع جزء منها (تدرس كيفية تأمين الأموال بعيدًا عن مالية الضمان) والهيئات الاقتصادية الجزء الآخر.
ورأى رئيس الإتحاد أن "هذا التبني يفتح باب الحوار واسعًا مع الهيئات الاقتصادية وعلى رأسها الوزير محمد شقير على مختلف القضايا المطروحة، بما فيها الحد الأدنى للأجر وغلاء المعيشة".
وثمن "موقف النائب فيصل كرامي لتعاونه الدائم مع الإتحاد في صياغة اقتراح القانون المذكور ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على إيجابيته المطلقة وتعاونه وسعيه الدائم لإنصاف العمال".
وأشار الى أن "الرئيس نبيه بري كان أول الداعمين لاقتراح القانون. وأبدى استعداده لإجراء كل ما يلزم في اللجان المختصة والهيئة العامة وصولًا الى تشريع الضرورة للوصول الى الخاتمة المرجوة".
وتوجه الأسمر الى "كل الكتل النيابية وكل النواب للتعاون والتعاضد لإنهاء اقتراح القانون المذكور لما له من انعكاسات إيجابية على كل المتقاعدين في القطاع الخاص".
وأشار إلى "الدور المركزي الإيجابي لرئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي طرح سبلًا قانونية ومالية مؤكدة لتمويل القانون فور صدوره".
وأعلن أن "اجتماعات مكثفة ستعقد الأسبوع المقبل مع المعنيين من رسميين ونواب وهيئات للسير قدمًا في دفع الإقتراح الى مساره القانوني".
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