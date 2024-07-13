الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأسمر شكر للهيئات الإقتصادية تبنيها إقتراح قانون إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للمتقاعدين

أخبار لبنان
2024-07-13 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأسمر شكر للهيئات الإقتصادية تبنيها إقتراح قانون إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للمتقاعدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأسمر شكر للهيئات الإقتصادية تبنيها إقتراح قانون إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للمتقاعدين

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر للهيئات الاقتصادية تبنيها اقتراح القانون المقدّم من النائب فيصل كرامي حول إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للعمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص وفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضع لقانون العمل أو في المؤسسات العامة التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي الذين تركوا العمل ابتداءً من تشرين الأول ٢٠١٩ وذلك عبر مضاعفة هذا التعويض ٣٠ مرة، حيث تتولى الدولة اللبنانية دفع جزء منها (تدرس كيفية تأمين الأموال بعيدًا عن مالية الضمان) والهيئات الاقتصادية الجزء الآخر.

ورأى رئيس الإتحاد أن "هذا التبني يفتح باب الحوار واسعًا مع الهيئات الاقتصادية وعلى رأسها الوزير محمد شقير على مختلف القضايا المطروحة، بما فيها الحد الأدنى للأجر وغلاء المعيشة".

وثمن "موقف النائب فيصل كرامي لتعاونه الدائم مع الإتحاد في صياغة اقتراح القانون المذكور ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على إيجابيته المطلقة وتعاونه وسعيه الدائم لإنصاف العمال".

وأشار الى أن "الرئيس نبيه بري كان أول الداعمين لاقتراح القانون. وأبدى استعداده لإجراء كل ما يلزم في اللجان المختصة والهيئة العامة وصولًا الى تشريع الضرورة للوصول الى الخاتمة المرجوة".

وتوجه الأسمر الى "كل الكتل النيابية وكل النواب للتعاون والتعاضد لإنهاء اقتراح القانون المذكور لما له من انعكاسات إيجابية على كل المتقاعدين في القطاع الخاص".

وأشار إلى "الدور المركزي الإيجابي لرئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي طرح سبلًا قانونية ومالية مؤكدة لتمويل القانون فور صدوره".

وأعلن أن "اجتماعات مكثفة ستعقد الأسبوع المقبل مع المعنيين من رسميين ونواب وهيئات للسير قدمًا في دفع الإقتراح الى مساره القانوني".

أخبار لبنان

للهيئات

الإقتصادية

تبنيها

إقتراح

قانون

إعادة

تكوين

تعويض

نهاية

الخدمة

للمتقاعدين

LBCI التالي
إدانة أشخاص لبيعهم نظارات طبية وشمسية وعدسات لاصقة عبر منصات التواصل الإجتماعي دون ترخيص مسبق
جعجع: الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

الهيئات الإقتصادية أبدت موافقتها على إقتراح قانون قدمه كرامي حول نهاية الخدمة

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-05

كرامي أعلن اقتراح قانون "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان"

LBCI
اقتصاد
2024-06-05

الهيئات الإقتصادية تطالب لجنة المال بإقرار فوري لقانون إعادة تقييم المخزون ولأصول الثابتة

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-02

إقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:45

العثور على جثتين على طريق الخردلي

LBCI
أمن وقضاء
04:40

إدانة أشخاص لبيعهم نظارات طبية وشمسية وعدسات لاصقة عبر منصات التواصل الإجتماعي دون ترخيص مسبق

LBCI
أخبار لبنان
03:51

جعجع: الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية في غزة

LBCI
أمن وقضاء
03:37

إدعى كذبًا أنه تعرض لعملية سلب مبلغ مالي عائد لرب عمله... وشعبة المعلومات وتضبط المبلغ وتعيده لصاحبه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:40

إدانة أشخاص لبيعهم نظارات طبية وشمسية وعدسات لاصقة عبر منصات التواصل الإجتماعي دون ترخيص مسبق

LBCI
أمن وقضاء
13:26

الجيش: توقيف سوري لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك

LBCI
منوعات
08:36

"مع الغوالي"... صورة نادرة تجمع الملكة رانيا بابنتها وزوجها: هكذا بدت! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
14:27

يديعوت أحرونوت: مسؤولون أكدوا أن رئيس الموساد لم يؤيد كل مبادىء نتنياهو بل فقط عودة القتال إذا لم تلتزم حماس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تعرفوا إلى "ديك الخط" الأقوى من الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منتخب التوتش رغبي للرجال والسيدات يغادر الى نوتنغهام لخوض بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من الشرق إلى الغرب... إليكم عادات وتقاليد عاشوراء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

نجم شمس الأغنية نجوى كرم يسطع في جولتها العربية العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

شركة IPT النفطية… الشركة الأولى التي تقدم تقريرا سنويا عن الاستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:31

الناتو يعيد الحرب الباردة إلى أوروبا

LBCI
أخبار دولية
13:30

في الولايات المتحدة: بحث بشكل سري مستقبل ترشح بايدن في الإنتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
13:28

ضبابية في موقف نتنياهو بشأن صفقة الأسرى مقابل تفاؤل أميركي

LBCI
أخبار لبنان
12:37

حنكش: لا مشكلة في التشاور شرط أن يكون مبنيا على نوايا منفتحة للتوصل إلى انتخاب رئيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:41

أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم حلّت الصدمة.... الجثة بدأت بالتنفس وهذا ما حدث!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تعرفوا إلى "ديك الخط" الأقوى من الدولة

LBCI
أخبار لبنان
09:45

حمية: هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة

LBCI
فنّ
15:00

بعد خلافهما... نادين الراسي توجه رسالة لزياد برجي وفيليب أسمر: "إنتو إخواتي وبيكفيني من هالوجع"

LBCI
أخبار لبنان
11:36

أبو زينب: مَن قام بتحطيم باصات النقل العام هم مافيات النقل ومن معهم

LBCI
فنّ
13:40

"سابقة معيبة وغير مهنية"...زياد برجي يرد على "الافتراءات": هذا ما قاله! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
13:26

الجيش: توقيف سوري لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك

LBCI
منوعات
13:00

لحظة صادمة... شجار عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء في اسبانيا: ماذا حصل؟ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More