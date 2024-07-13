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نقيب الأطباء: لتحويل القطاع الطبي إلى منتج ... الابيض: لاعادة بناء النظام الصحي

أخبار لبنان
2024-07-13 | 06:48
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نقيب الأطباء: لتحويل القطاع الطبي إلى منتج ... الابيض: لاعادة بناء النظام الصحي
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نقيب الأطباء: لتحويل القطاع الطبي إلى منتج ... الابيض: لاعادة بناء النظام الصحي

اكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ضرورة تحويل القطاع الطبي من قطاع خدماتي وعلاجي الى منتج للعلاجات والادوية الحديثة وتصنيع المغروسات الطبية .

كلام بخاش جاء في افتتاح مؤتمر الطب الاغترابي الثاني بمشاركة جمعيتي الاطباء اللبنانية الفرنسية واللبنانية الاميركية، وبحضور وزير الصحة الدكتور فراس ابيض الذي اكد ان لدى وزارة الصحة واجب لاعادة بناء النظام الصحي.
 

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