الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء بين السيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك وعدد من نواب المعارضة: قلق على غياب لبنان عن طاولة المفاوضات
أخبار لبنان
2024-07-16 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لقاء بين السيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك وعدد من نواب المعارضة: قلق على غياب لبنان عن طاولة المفاوضات
عرض النائب سامي الجميّل وعدد من نواب المعارضة مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك تطورات والمنطقة وانعكاس تأجيج جبهة الجنوب والتهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل على واقع لبنان إضافة الى المفاوضات الجارية للتهدئة في غياب لبنان.
وقال الجميّل بعد اللقاء: "السيناتور الفرنسي الصديق أوليفييه كاديك هو من محبي لبنان ويحرصون على مصلحته وهو من الفرنسيين الذين يدافعون عن مصلحة البلد في كل المحافل التي يتواجدون فيها".
من جهته، قال كاديك: "كانت فرصة مفيدة ان اتبادل وجهات النظر معكم ومع عدد من البرلمانيين من كتل سياسية مختلفة وقد شرحوا نظرتهم للوضع في لبنان".
وأضاف: "عدت بعد غياب 18 شهراً لأرى انه لم يتم تحقيق أي تقدم ولم يتم انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة وان امن اللبنانيين في خطر نتيجة قرار احادي من جانب حزب الله لفتح مواجهة جديدة مع إسرائيل ما يهدد ليس فقط امن اللبنانيين ولكن ايضاً العديد من مواطنينا الفرنسيين الذين يعيشون في لبنان ولهذا قررت العودة وتقدير حجم الخطر الذي يتهدد لبنان اليوم".
وتابع:"قلقي نابع من استمرار التأثير الخارجي على لبنان الذي لم يعد حراً او مستقلاً كما يفترض ان يكون، كما اقلق لوجود 700 جندي فرنسي في القوات الدولية لحفظ السلام في الجنوب ومتواجدين على الحدود، وأود ان اذكر من يعملون على تأجيج الصراع ان الجنود الفرنسيين جاؤوا من اجل السلام وليس ليكونوا جزءاً من صراع لم يقرره اللبنانيون".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
السيناتور
الفرنسي
أوليفييه
كاديك
المعارضة:
لبنان
طاولة
المفاوضات
التالي
أسرار الصحف 16-7-2024
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-15
لقاء "سيدة الجبل": قادة "حزب الله" ونوابه يتصرفون كأن لبنان ولد مع ولادته في 1982
أخبار لبنان
2024-07-15
لقاء "سيدة الجبل": قادة "حزب الله" ونوابه يتصرفون كأن لبنان ولد مع ولادته في 1982
0
أخبار لبنان
2024-07-10
افرام: لقاء بناء جمع نواب قوى المعارضة مع اللقاء النيابي المستقل وأبدينا ترحيبا كبيرا بمبادرتهم
أخبار لبنان
2024-07-10
افرام: لقاء بناء جمع نواب قوى المعارضة مع اللقاء النيابي المستقل وأبدينا ترحيبا كبيرا بمبادرتهم
0
آخر الأخبار
2024-07-10
لقاء يجمع اللجنة المصغرة من نواب المعارضة بوفد من نواب اللقاء الديموقراطي
آخر الأخبار
2024-07-10
لقاء يجمع اللجنة المصغرة من نواب المعارضة بوفد من نواب اللقاء الديموقراطي
0
آخر الأخبار
2024-07-03
الجميل لـ"حوار المرحلة": في الحرب الدائرة نعتبر أن الأساس اليوم هو أن يكون اللبنانيون ممثلين على طاولة المفاوضات
آخر الأخبار
2024-07-03
الجميل لـ"حوار المرحلة": في الحرب الدائرة نعتبر أن الأساس اليوم هو أن يكون اللبنانيون ممثلين على طاولة المفاوضات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:06
نواب من المعارضة يلتقون وفد " التكتل الوطني المستقل"
أخبار لبنان
12:06
نواب من المعارضة يلتقون وفد " التكتل الوطني المستقل"
0
أخبار لبنان
11:55
وزارة الإتصالات: تقدمنا بشكوى حول التشويش الإسرائيلي على نظام GPS
أخبار لبنان
11:55
وزارة الإتصالات: تقدمنا بشكوى حول التشويش الإسرائيلي على نظام GPS
0
أخبار لبنان
11:46
وزير الاقتصاد: من يحاول تشويه سمعتي أو التعرض لعائلتي سيلاحق قضائيا
أخبار لبنان
11:46
وزير الاقتصاد: من يحاول تشويه سمعتي أو التعرض لعائلتي سيلاحق قضائيا
0
أخبار لبنان
11:42
محفوض يطلب من الحلبي التدخل بشأن ملف صندوق التعويضات
أخبار لبنان
11:42
محفوض يطلب من الحلبي التدخل بشأن ملف صندوق التعويضات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-27
ظهرت بشعر مستعار...غادة عبد الرازق تتعرض لحملة انتقادات كبيرة: ما القصّة؟ (فيديو)
فنّ
2024-06-27
ظهرت بشعر مستعار...غادة عبد الرازق تتعرض لحملة انتقادات كبيرة: ما القصّة؟ (فيديو)
0
منوعات
2024-07-15
بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-07-15
بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!
0
فنّ
2024-06-29
حادثة مرعبة وثعبان في منزل ممثلة مصرية... ماذا حصل في وضح النهار؟
فنّ
2024-06-29
حادثة مرعبة وثعبان في منزل ممثلة مصرية... ماذا حصل في وضح النهار؟
0
منوعات
06:29
أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!
منوعات
06:29
أشخاص يواجهون مصيرا مأساويا خلال نزهة في الولايات المتحدة... ما علاقة موجة الحر؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
0
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
0
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
0
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
0
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
2
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
6
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
7
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
8
أخبار دولية
01:02
بايدن: أخطأتُ بالدعوة "لاستهداف" ترامب
أخبار دولية
01:02
بايدن: أخطأتُ بالدعوة "لاستهداف" ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More