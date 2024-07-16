وزارة الإتصالات: تقدمنا بشكوى حول التشويش الإسرائيلي على نظام GPS

اعلنت وزارة الاتصالات انها تقدمت بشكوى تتعلق بالتشويش الاسرائيلي الذي يطال بشكل أساسي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الى وزارة الخارجية موجهة الى الامم المتحدة والى الـITU للنظر بها.