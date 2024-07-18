مجلس الوزراء يقرر إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي... ولا اضراب في المطار

قرر مجلس الوزراء أنه بعد أن اخذ علما لجهة أن الناجحين في مباراة الدخول للكلية الحربية اقتصر على118ناجحا فقط، وان الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد اضافي وطلب بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي، وافقت الحكومة على ذلك، ليصبح العدد الاجمالي200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 تلميذ ضابط ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم20 في ان واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.



كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الاعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورا واناثا على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح اي من الأجهزة المذكورة ادناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضابط وعددهم 82على النحو النالي: 50 لصالح الجيش، 20لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2لصالح إدارة الجمارك.



اشارة الى أن الوزير الحلبي سجل اعتراضاً على التسوية بشأن التلامذة الضباط وقبولهم في المدرسة الحربية.