الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الوزراء يقرر إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي... ولا اضراب في المطار
أخبار لبنان
2024-07-18 | 04:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مجلس الوزراء يقرر إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي... ولا اضراب في المطار
قرر مجلس الوزراء أنه بعد أن اخذ علما لجهة أن الناجحين في مباراة الدخول للكلية الحربية اقتصر على118ناجحا فقط، وان الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد اضافي وطلب بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي، وافقت الحكومة على ذلك، ليصبح العدد الاجمالي200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 تلميذ ضابط ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم20 في ان واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.
كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الاعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورا واناثا على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح اي من الأجهزة المذكورة ادناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضابط وعددهم 82على النحو النالي: 50 لصالح الجيش، 20لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2لصالح إدارة الجمارك.
اشارة الى أن الوزير الحلبي سجل اعتراضاً على التسوية بشأن التلامذة الضباط وقبولهم في المدرسة الحربية.
لا اضراب في المطار
في سياق آخر، أوضح وزيرالأشغال العامة والنقل علي حمية بأن لا اضراب في مطار بيروت، وقال:" أعلن بعض الموظفين في مديريات مطار رفيق الحريري الدولي الإضراب في الاول من اب في عز الموسم السياحي ارتباطا بالتعويض عن ساعات الليل لتامين عمل مرفق المطار ، وليس للامر علاقة بالراتب.وبطبيعة الحال هذا التعويض هو حق من حقوق الموظفين وخصوصا في مطار بيروت، لذلك فان مجلس الوزراء اقر اليوم مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني، مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الوزراء
إجراء
مباراة
لتطويع
تلميذ
اضافي...
اضراب
المطار
التالي
ميقاتي: من واجبنا العمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات...وندعو الشباب للانتساب إلى الدولة
تعميم إلى الوزارات والمؤسسات بوجوب اعلام مكتب وزير التنمية الادارية بتفاصيل المشاريع المتصلة بالتحول الرقمي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": المطار يحتاج لاكثر من 100 مليون دولار للصيانة ومجلس الانماء والاعمار سيبدأ بعملية اعادة العمل بالـfast track التي ستزيد من القدرة الاستيعابية بنحو 3 مليون مسافر اضافي
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": المطار يحتاج لاكثر من 100 مليون دولار للصيانة ومجلس الانماء والاعمار سيبدأ بعملية اعادة العمل بالـfast track التي ستزيد من القدرة الاستيعابية بنحو 3 مليون مسافر اضافي
0
أخبار لبنان
2024-06-24
"لقاء سيدة الجبل": لاجتماع طارىء لمجلسي الوزراء والنواب وطمأنة اللبنانيين عن أمن المطار
أخبار لبنان
2024-06-24
"لقاء سيدة الجبل": لاجتماع طارىء لمجلسي الوزراء والنواب وطمأنة اللبنانيين عن أمن المطار
0
أخبار دولية
2024-07-14
حاكم دبي: تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع في الإمارات
أخبار دولية
2024-07-14
حاكم دبي: تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع في الإمارات
0
أخبار لبنان
2024-07-09
المكاري بعد مجلس الوزراء: ملف المدرسة الحربية قيد البحث وموضوع الكهرباء سيحل الخميس
أخبار لبنان
2024-07-09
المكاري بعد مجلس الوزراء: ملف المدرسة الحربية قيد البحث وموضوع الكهرباء سيحل الخميس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:52
مراقبو الاقتصاد جالوا على محال صاغة في سوق صيدا وتسطير محضر ضبط
أمن وقضاء
06:52
مراقبو الاقتصاد جالوا على محال صاغة في سوق صيدا وتسطير محضر ضبط
0
فنّ
06:17
انطلاق مهرجانات بيروت وجبيل وإهدن مساء اليوم... والـLBCI تنفرد بتغطية مباشرة
فنّ
06:17
انطلاق مهرجانات بيروت وجبيل وإهدن مساء اليوم... والـLBCI تنفرد بتغطية مباشرة
0
أخبار لبنان
04:55
تجدد: الحكومة هاربة من المسؤولية وحزب الله يصادر قرار الدولة
أخبار لبنان
04:55
تجدد: الحكومة هاربة من المسؤولية وحزب الله يصادر قرار الدولة
0
أخبار لبنان
04:40
ميقاتي: من واجبنا العمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات...وندعو الشباب للانتساب إلى الدولة
أخبار لبنان
04:40
ميقاتي: من واجبنا العمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات...وندعو الشباب للانتساب إلى الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-07-17
نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن
خبر عاجل
2024-07-17
نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن
0
منوعات
2024-06-24
عانت من اضطرابات نفسية على مر السنوات وحاولت الانتحار مرات عدة... ما قام به زوج والدتها كان مروعا!
منوعات
2024-06-24
عانت من اضطرابات نفسية على مر السنوات وحاولت الانتحار مرات عدة... ما قام به زوج والدتها كان مروعا!
0
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
0
فنّ
2024-07-09
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
فنّ
2024-07-09
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
0
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
0
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
0
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
0
أخبار دولية
13:44
منافسو ترامب… قدموا الطاعة!
أخبار دولية
13:44
منافسو ترامب… قدموا الطاعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
وفد إسرائيليّ إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
وفد إسرائيليّ إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة...
0
أخبار دولية
13:39
حرب غزة والوضع في الشرق الاوسط حضرا في جلسة لمجلس الامن
أخبار دولية
13:39
حرب غزة والوضع في الشرق الاوسط حضرا في جلسة لمجلس الامن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
أزمة المياه تستفحل في القرى الحدودية في مرجعيون وحاصبيا
تقارير نشرة الاخبار
13:12
أزمة المياه تستفحل في القرى الحدودية في مرجعيون وحاصبيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:36
بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية
أخبار لبنان
08:36
بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية
2
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
3
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
4
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
5
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
6
علوم وتكنولوجيا
16:00
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
علوم وتكنولوجيا
16:00
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
7
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
8
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More