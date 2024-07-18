فياض خلال زيارته محافظة بعلبك الهرمل: موضوع الصرف الصحيّ هو على جدول أولوياتنا

أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أهمية زيارته محافظة بعلبك الهرمل، أي المناطق البعيدة المحرومة عن العاصمة التجارية.



وكانت معاناة أبناء منطقة البقاع في موضوع الكهرباء والصرف الصحيّ محور الجولة.



وقال فياض: "موضوع الصرف الصحيّ هو على جدول أولوياتنا في عرسال وايعات واليمونة وهناك موازنة لمعالجته في محطتي اليمونة وايعات."



وأضاف: "أما بالنسبة للكهرباء فالاهمية في التوزيع العادل لها."