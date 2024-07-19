الأسمر للـLBCI: تهرّب أصحاب العمل عن التصريح الفعليّ للأجور أمر خاطئ في حين أنّ جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص تعافى

وأعلن عن اقتراح قانون يقضي بإعادة تقييم تعويض نهاية الخدمة للذين تركوا أعمالهم من العام 2019 حتى العام 2023، أي ضرب تعويضهم بثلاثين مرّة.



وقال: "لكن لا يستطيع صندوق الضمان الاجتماعيّ تحمل هذه الكتلة النقدية وعلى الدولة المساندة وتولّي التعويض."

أكّد رئيس الاتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر أنّ الاتحاد يطّلع إلى أن يكون في بند موازنة العام 2025 مبلغ مخصص للصندوق الضمان الاجتماعيّ وأن يكون بحدود الـ28 ألف مليار دولار لتعود التقديمات.وأشار، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، إلى أنّ تهرّب أصحاب العمل عن التصريح الفعليّ للأجور أمر خاطئ في حين أنّ جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص تعافى.واعتبر أنّ الدولة اللبنانية تعطي المثل السيّء، موضحًا أنّ في بعض القطاعات كلّ ما يُعطى من زيادات يدخل تحت اسم مساعدات".كما أوضح أنّ ذلك لا يدخل في صلب الراتب وأنّ هذا نوع من التهريب التصريحيّ من الدولة.وقال: "نحن في أزمة خانقة في هذا الانهيار وهو يشمل الصعد كلّها وصولًا إلى الضمان الاجتماعيّ."ولفت الأسمر إلى وجوب أن يمنح الطبيب للمريض المضمون سعرًا محددًا، إثر زيارته.