بخاش للـLBCI: على بدل أتعاب الأطباء في الاعمال الجراحية أن يكون مقرّرًا بالتشاور وليس أحاديًا

أوضح نقيب الأطباء يوسف بخاش أنّ التوصية الأخيرة التي أصدرتها النقابة تكمن في أن يكون سقف بدل المعاينة عند الاختصاصيّ 25 دولارًا.



وأشار، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، إلى وجوب تعديلها.



وقال: "على بدل أتعاب الأطباء في الاعمال الجراحية أن يكون مقرّرًا بالتشاور، بينما الضمان الاجتماعيّ وبطريقة أحادية عدّل بدل الاتعاب."



وأضاف: "هذا مخالف للقانون."



ولفت إلى أنّ صندوق الضمان الاجتماعيّ قرر تغطية 8 في المئة من الاعمال الجراحية، بينما تكلفة الجراحات الأخرى تبقى على عاتق المواطن.



وشدّد على وجوب إعادة انتظام مؤسسات الدولة، "لكن على سياسة تعافي صندوق الضمان الاجتماعيّ أن تكون مدروسة علميًا لتراعي الطبيب والمستشفيات.