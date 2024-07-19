لقاء بين نواب في قوى المعارضة وكتلة "نواب الأرمن" في المجلس النيابي

التقى النواب في قوى المعارضة، الياس حنكش، فؤاد مخزومي، ميشال الدويهي وغسان حاصباني قبل ظهر اليوم في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي كتلة "نواب الارمن" آغوب ترزيان وهاغوب بقرادونيان، وذلك في اطار مبادرة نواب المعارضة بشان الاستحقاق الرئاسي.