الرئاسة والجنوب على طاولة اللقاء بين جعجع ورئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"

تداول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، مع رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" American Task Force for Lebanon ادوارد غبريال في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، منها تعطيل الانتخابات الرئاسية، والحرب الدائرة في غزة والجنوب اللبناني وانعكاساتها السلبية على لبنان.