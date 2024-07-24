البستاتي: حاولنا تصويب البوصلة بالمطالبة بحصر عمل رجال الأمن بوظيفتهم الرسمية

انتشر في وسائل الإعلام خبر عدم توفّر عديد لدى الأمن الداخلي لتوفير الحراسة الدائمة لمحكمة شحيم التي تعاني من عدم وجود أي عنصر أمني فيها منذ أكثر من 5 سنوات ما يعرض القضاة للخطر عند إصدار الأحكام.
خبر قد يمرّ مرور الكرام في ظل الأوضاع الراهنة بالنسبة للناس، ولكن الحقيقة ان العناصر…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) July 24, 2024
انتشر في وسائل الإعلام خبر عدم توفّر عديد لدى الأمن الداخلي لتوفير الحراسة الدائمة لمحكمة شحيم التي تعاني من عدم وجود أي عنصر أمني فيها منذ أكثر من 5 سنوات ما يعرض القضاة للخطر عند إصدار الأحكام.
خبر قد يمرّ مرور الكرام في ظل الأوضاع الراهنة بالنسبة للناس، ولكن الحقيقة ان العناصر…