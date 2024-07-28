سيسيل روكز للـLBCI: ندعو اللبنانيين الى الوقوف الى جنبنا في ذكرى 4 أب... ساعتان من وقتهم "مش غلط"

رأت المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية جوزيف روكز، أنه كان من الممكن أن يسقط الآلاف من الضحايا في جريمة انفجار مرفأ بيروت، موضحة أن القصّة لسيت قصّة ضحايا 4 آب وإنما القصّة هي بالمحاسبة.



ولفتت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن حادثة انفجار مرفأ بيروت جريمة كبيرة وطالت أبناء البلد وهناك من يقول إن إسرائيل وراء الإنفجار وهناك من يقول إنه ناتج جراء حريق، سائلة: "أنتم كدولة لا يهمّكم أن تعرفوا السبب؟ لماذا تحجبون الحقيقة".



وقالت: "نحن نتحدث عن ضحايا ذهبوا من دون أي مبرّر أو سبب سوى الفساد".



وأشارت الى أن هناك قضاة لا يتعاونون ولا يتجاوبون وهم تابعون لسلطة سياسية فاسدة تدير العدلية كما تريد.



ودعت اللبنانيين الى الوقوف الى جنبهم في ذكرى 4 أب. واعتبرت أن "بلدنا بحاجة الى مواطنيه الذين يجب أن يأتوا ليعبروا عن كرامتهم المزلولة". وقالت: "ساعتان من وقت اللبنانيين يوم الأحد مش غلط".