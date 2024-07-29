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شركة جرير اطلقت مسابقتها السنوية لالتقاط اجمل صورة من طبيعة لبنان

أخبار لبنان
2024-07-29 | 12:12
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شركة جرير اطلقت مسابقتها السنوية لالتقاط اجمل صورة من طبيعة لبنان
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شركة جرير اطلقت مسابقتها السنوية لالتقاط اجمل صورة من طبيعة لبنان

 اطلقت شركة جرير مسابقتها السنوية لالتقاط اجمل صورة من طبيعة لبنان، من خلال مؤتمر صحافيّ، في مركز شركة Fekra production.

 

وتُنظّم الشركة المسابقة والحفلة.

 

وأطلق الحاضرون المسابقة التي تستمر لغاية ٢٠٢٠٤/٨/٢٠، مشجعين هواة التصوير ومحترفيها، للمشاركة في هذه المسابقة المجانية.

 

وتساهم هذه المسابقة في نقل صورة مناطقهم وضيعهم الجميلة.

 

وأثنى العميد كمال كمال - ممثلًا عن وزارة البيئة - الدور الإيجابيّ لهذه المسابقة من الناحيتين البيئية والسياحية.

 

واعتبر أنّها تحفّز الجميع على إظهار جمال المناطق الموجودة في لبنان.

 

وأكّد الإعلاميّ جمال فياض على المشاركين في المسابقة، ضرورة انتقاء اجمل الصور لديهم وعرضها لتكون بمثابة النور الذي يشق الغمام الاسود الذي يحيط بلبنان. 

 

وأثنى الفنان التشكيليّ برنارد رنو دور شركة جرير وتميزها في إقامة هذه المسابقة.

 

ووصفها بالفريدة من نوعها على صعيد الوطن.

 

وأوضحت تانية عطالله بعض النقاط التقنية التي يجب على المشتركين الالتزام بها: منها عدم احتواء الصورة على امضاء او لوغو خاص بالمصور، ان تكون الصورة طبيعية دون استعمال البرامج المحسنة للألوان إلا بالنسبة المسموح فيها، السماح للمشتركين بتحميل خمس صور، ان لا يتعدى عمر الصورة السنة, ذكر مكان وتاريخ التقاط الصورة… 

وأشار المصوّر ميشال اسطا إلى أنّ هذه المسابقة تفتح الآفاق أمام محبي الطبيعة، لابراز مواهبهم في نقل الصورة ما يحفز على الحفاظ عليها وتأطيرها في قالب احترافيّ يراه العالم.

 

وأكّد الشيخ كميل الريس حرص شركة جرير في الاستمرار بتنظيم هذه المسابقة وتطويرها سنة عن سنة لتكون منصة راقية في اظهار مكامن الجمال في طبيعة بلدنا الحبيب لبنان.

 

ودعى اللبنانين للمشاركة في هذه المسابقة المجانية من خلال تحميل صورهم عبر الموقع الخاص بالمسابقة:

 

Www.greenyourscreen.com 

 

على ان يتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز في حفل ضخم في مدينة عاليه بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٣٠ في منتجع بلانكو حيث يتخلل الحفل العديد من المفاجآت الثقافية والفنية.

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