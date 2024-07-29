وزير الخارجية المِصريّ في اتصالين مع ميقاتي وبو حبيب: مصر متضامنة مع دولة لبنان الشقيقة

اتصل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، اتصالين هاتفيين مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

وأعرب عبد العاطي عن تضامن مِصر الكامل مع دولة لبنان الشقيقة، ورفضها لأيّ تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبه.

كما أعرب عن قلق مِصر البالغ تجاه التصعيد القائم بين “حزب الله” وإسرائيل، وتأثيراته المحتملة على أمن لبنان.

وأحاط المسؤولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها مِصر مع الأطراف المختلفة، بهدف احتواء التصعيد الجاري والحيلولة من دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها.

وأعرب المسؤولان اللبنانيان خلال الاتصالين، عن تقديرهما البالغ لدعم الشقيقة مصر، قيادة وشعبًا، مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، والثقة في أن التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبنانيّ، واستقرار دولته.

واُتفق على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتر والتصعيد.