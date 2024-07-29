الدفاع المدنيّ: إنهاء عمليات الاطفاء والتبريد في الأحراج بين قبعيت وحبشيت وبزال

أنهى عناصر المديرية العامة للدفاع المدنيّ - بمؤازرة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبنانيّ والجمعيات الأهلية في عكار - عمليات الإطفاء والتبريد في الأحراج الممتدة بين بلدات قبعيت وحبشيت وبزال، في قضاء عكار.

وانهوا، بعد أربعة أيام من مواصلة عمليات الاطفاء طيلة ساعات الليل والنهار، وفق بيان للمديرية.

وواجه العناصر صعوبات جمة، خلال تنفيذ عمليات الاطفاء، خصوصًا، خلال ساعات ليل أمس، حيث كادت النار أن تلامس المنازل في حبشيت.

واستعانوا بالمخابط اليدوية للقضاء على النار وتأكدوا من تبريد البؤر التي كانت لا تزال تصدر الدخان للتحقق من عدم تجدد النيران.



واشارت المديرية إلى أنّ هذا الحريق يعتبر الاعنف، فلم تشهد منطقة عكار مثله منذ سنوات، نظرًا لاتساع رقعة المساحات المحترقة(الخسائر تقارب الـ 30 هكتار من المساحات الخضراء)، ولا شك أن قواة الهواء وانتشار بقايا الأوراق والأغصان اليابسة شكلا الدافع الأساسيّ لبلوغ الحريق هذا المستوى من الضخامة.



وستستمر عمليات المراقبة للحؤول من دون فرضية اندلاع النيران من جديد لأي سبب كان.