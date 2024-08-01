مياه لبنان الشمالي تقطع المياه عن قناة ريّ المنية للتأهيل

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي متوجهة إلى المشتركين المستفيدين من خدمة مياه الريٌ عن قناة ريّ الجديدة في المنية، أبلغتهم فيه أنّها "ستقوم بقطع المياه عن القناة لمدة عشرة أيّام متتالية بدءاً من يوم الإثنين 5 آب الجاري ولغاية صباح يوم الخميس 15 آب الجاري، بسبب أعمال التأهيل التي ستجري على القناة".



ودعت المؤسسة في بيان، المزارعين لأخذ العلم واتخاذ الإحتياطات اللازمة.