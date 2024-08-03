الدفاع المدني: السيطرة على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في كفرشيما

تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ١٢،٠٠ ظهرا ولغاية الساعة ١٦،٢٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٣-٨-٢٠٢٤ من السيطرة على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بقعة جغرافية وعرة في منطقة كفرشيما بالقرب من نادي الأدب والرياضة.



وقد واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران أبرزها سرعة الرياح التي ساهمت باتساع رقعة الحريق واندلاع النيران من اتجاهات متعددة، إلا أن تضافر جهود العناصر قد أسهم بإخماد النيران من الاتجاهات كافة.