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مدير العناية الطبية في وزارة الصحة للـLBCI: المستشفيات على جهوزية تامّة تحسبًا لأي طارئ..والادوية مؤمنة
أخبار لبنان
2024-08-07 | 03:20
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مدير العناية الطبية في وزارة الصحة للـLBCI: المستشفيات على جهوزية تامّة تحسبًا لأي طارئ..والادوية مؤمنة
اعتبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو ان "وزارة الصحة ومن اليوم الاول للحرب، أرسلت وفودًا الى مستشفيات النبطية والجنوب والحدود، لتقييم الوضع على الارض، وقد أُخضعت الطواقم الطبية لتدريبات،ومُدَّت المستشفيات بالمستلزمات الطبية، مما يعزز جهوزية هذه المستشفيات الى أي طارئ".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "يتمّ التعاون بين المستشفيات الخاصة والحكومية حيث تُقسّم المهام والحالات بينها ".
واضاف "اشرفت منظمة الصحة العالمية على تدريبات وجهوزية مستشفياتنا لأي طارئ وكانت النتيجة جيدة جدا".
وأكد ان وزارة الصحة على تعاون وفي اتصال دائم مع " مع المستشفيات وفرق الاطفاء والبلديات والصليب الاحمر والدفاع المدني لمدّهم بالتعليمات وبأي جديد".
وتمنى من الناس عدم التهافت لشراء أو تخزين الادوية، لأن الادوية مؤمنة.
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