حمية : حافلات النقل المشترك يستكمل وضعها تباعا على خطوط السير المرسومة لها

كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على منصة "أكس" :"حافلات النقل المشترك يستكمل وضعها تباعا على خطوط السير المرسومة لها.



فبعد خط نهر الموت - المنارة، ستبدأ الحافلات بدءا من يوم الجمعه المقبل بالسير على خط جديد، ينطلق من نهر الموت إلى بعبدا، والتي تعد منطقة تعج بالعديد من الدوائر الرسمية، وهي بالتالي مقصدا للكثير من المواطنين من عدة مناطق لبنانية، هذا فضلا عن أنها تحوي الكثير من المرافق الأخرى من تعليمية وصحية وغيرها.



تسيير الحافلات، سيتوالى تباعا على الخطوط المتبقية الأخرى ، وذلك الى أن توضع بأكملها في تصرف المواطنين جميعا في مختلف المناطق اللبنانية".