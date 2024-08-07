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بوحبيب في اتصال مع نظيره الإسباني: لضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2024-08-07 | 08:44
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بوحبيب في اتصال مع نظيره الإسباني: لضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة
جدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التأكيد على ضرورة وضع حد للتصعيد الاسرائيلي في لبنان والمنطقة، لتجنب الدخول في حرب إقليمية شاملة لن تكون في صالح أحد.
ودعا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الى الابتعاد عن سياسة إزدواجية المعايير واعتماد معايير موحدة في النزاع الدائر، والتحرك بشكل عاجل وحقيقي لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في لبنان وغزة ومخططاتها المتهورة لإطالة أمد الحرب.
وشكر إسبانيا على مواقفها الداعمة للبنان وتضامنها معه وعلى المساعي التي تقوم بها لابعاد المخاطر عنه.
من جهته، أكد الوزير ألباريس أن اسبانيا تنظر بقلق بالغ الى تطور الأوضاع في لبنان والمنطقة وهي منخرطة بشكل كبير في جهود منع التصعيد، والتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار في غزة.
وشدد على أن اسبانيا ترفع الصوت عاليًا في المحافل الدولية وداخل الاتحاد الاوروبي لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ومنع أي هجوم اسرائيلي عليه.
كذلك، تلقى الوزير بوحبيب اتصالًا هاتفيًا من نطيره القبرصي كونستانتينوس كوبوس تباحثا خلاله في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وأكد الوزير القبرصي وقوف بلاده الى جانب لبنان وتشديدها على ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد ودعمها التطبيق الكامل للقرار 1701.
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