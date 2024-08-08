إعلاميات كرمن الزميلة هدى شديد

في خطوة مؤثرة، نظمت مجموعة من الإعلاميات حفل عشاء تكريميًا للزميلة الإعلامية هدى شديد في مناسبة يوبيلها الفضي.



وألقت الإعلامية ‏مرلين وهبة كلمة باسم المجموعة أكدت فيها أن "مسيرة حياة شديد يليق بها التكريم بعد 30 سنة من العطاء، وهذه المسيرة تشبه إلى حد كبير ليلة التكريم التي صودف وقوعها في ٦ آب أي الليلة التي أرعبت اللبنانيين خشية ان تكون ليلة اندلاع الحرب."



وأشارت إلى أن "اصرارنا على إقامة الحفل في ليلة القلق والخوف للقول اننا كلنا هدى شديد، المقاوِمة والمتمسكة ‏بالحياة لأن الحياة تليق بها." وقالت: "نردد ما قالته هدى "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ليس بالدواء وحده يحيا الإنسان، بل بالحب يحيا العمل الإعلامي والإنسان."



وشكرت شديد جميع الزميلات اللواتي شاركن في احتفال تكريمها وكل المؤسسات الاعلامية التي عملت فيها طوال ٣٠ عامًا، مؤكدةً أن تكريمها هو تكريم لكل زميلة عملت بمهنية وضمير وحب، معتبرةً أن العمل الإعلامي يحتاج الى الكثير الكثير من الصبر والإنفتاح.



وقالت: "ان التواضع والغنى الداخلي هما أساس كل نجاح في الحياة وعلمني والدي ان الشجرة المثمرة تتدلى اغصانها تواضعاً بينما الشجرة التي ترتفع بأغصانها نحو الأعلى هي الشجرة الفارغة من أي ثمر".