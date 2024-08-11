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عودة دعا الشعب إلى الاستفاقة من تأثير الطائفية التي سحره بها الزعماء

أخبار لبنان
2024-08-11 | 05:58
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عودة دعا الشعب إلى الاستفاقة من تأثير الطائفية التي سحره بها الزعماء
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عودة دعا الشعب إلى الاستفاقة من تأثير الطائفية التي سحره بها الزعماء

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة، أن قادة بلدنا أوصلوا البلد والشعب إلى أقصى دركات الجحيم، متجاهلين حقوق الشعب وخلاص البلد، عاملين من أجل مصالحهم، وما زالوا يحفرون ويعمقون الهوة حتى لا يستطيع أحد القيام ومساءلتهم ومحاسبتهم. 

وقال خلال قداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت: "العالم يغلي حولنا وطبول الحرب تقرع والقلق على المصير ينغص حياة اللبنانيين، والبلد بلا رئيس يقود عملية الإنقاذ والإصلاح، يتكلم باسمه ويدافع عن حقوقه، يمثله على طاولة المفاوضات المنتظرة ويرفض جعله ورقة للمساومة. كما أنه بلا حكومة فاعلة تعمل على استدراك الوضع ومواكبة التطورات. لذا على الشعب أن يستفيق من تأثير الطائفية والعصبيات القبلية والحزبية التي سحره بها الزعماء، وألا يغيب عن ذهنه أن بلده يذهب فريسة للجشع والكبرياء والجهل والطمع وحب المجد الباطل".

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