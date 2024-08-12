جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال جلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا من يوم الاربعاء الواقع فيه 14/8/2024 في السرايا الحكومية.