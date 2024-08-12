نقل تمثال الطوباوي الدويهي من محترف علوان في أيطو إلى كنيسة سيدة زغرتا

تم نقل تمثال الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي الإهدني من محترف النحات نايف علوان في أيطو إلى كنيسة سيدة زغرتا، حيث ستزاح عنه الستارة يوم غد بعد المسيرة التي ستقام من كنيسة مار يوحنا وصولًا الى كنيسة سيدة زغرتا حيث سيحتفل المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي العام على نيابة إهدن-زغرتا بالذبيحة الإلهية وسيدشن مذبحًا داخل الكنيسة يحمل اسم الطوباوي الدويهي.