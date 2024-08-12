"الثقافة" تعلن البدء باستقبال طلبات الترشح لجائزة الأوسكار عن فئة الفيلم الأجنبي لعام 2025

أعلنت وزارة الثقافة بدء استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2025 إبتداءً من 13/08/2024 لغاية 06/09/2024.



وطلبت ممن يرغب بالمشاركة التقدم بطلبه ضمن الدوام الرسمي الى وزارة الثقافة - المصلحة الإدارية المشتركة في قصر الاونيسكو- بيروت.



كما طلبت من الراغبين بالاشتراك التأكد من أن الفيلم المنوي ترشيحه يتمتع بالمعايير الخاصة بمسابقة الاوسكار، وذلك من خلال الرابط التالي

https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility



وللمزيد من المعلومات أو المراجعة، التواصل عبر البريد الإلكتروني: oscars.lebanon@outlook.com



