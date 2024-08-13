لبنان يتحضر لاستقبال جثمان البطريرك كريكور بيدروس أغاجانيان

يتحضر لبنان لاستقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس أغاجانيان الآتي من روما الى بيروت الخميس 12 ايلول 2024.



جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الذي لا يزال على حاله، يستقبله اللبنانيون في احتفال وطني في ساحة الشهداء في بيروت، ثم ينقل الى كاتدرائية مار غرغوريوس النبي للأرمن الكاثوليك في ساحة الدباس.