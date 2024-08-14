توضيح من الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، أن بعض الصحف تتداول اليوم معلومات تشوبها الدقّة، متعلّقة بطرح الوزير تعيين عضوين في اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء".



ولفت المكتب في بيان، الى أنه "يهمّ الوزير الحجّار أن يوضح بأن الطلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثالثة)، نظراً لتقاعد موظفين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علماً بأنه تمّ تشكيل هذه اللجنة عبر مرسوم وقّع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيار 2022".