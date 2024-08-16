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ياسين للـ LBCI : خطة الطوارء وُضعت بالتعاون مع المنظمات الدولية

أخبار لبنان
2024-08-16 | 04:34
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ياسين للـ LBCI : خطة الطوارء وُضعت بالتعاون مع المنظمات الدولية
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ياسين للـ LBCI : خطة الطوارء وُضعت بالتعاون مع المنظمات الدولية

أوضح رئيس هيئة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين أن الدول لا تستجيب لتمويل الخطة الكاملة كون التمويل الانساني في الفترة الاخيرة ينخفض في لبنان بسبب ازمات اوكرانيا وغزة والوضع السوري-اللبناني .

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أنه بالتعاون مع المنظمات الدولية تم وضع خطة تحاكي اعتداء واسع شبيه بالعام 2006 وتهجير اكثر من مليون لبناني وكل الافتراضات الاخرى من حصار وامور أخرى.

واضاف: "درسنا جهوزية الادارات التي يجب أن تكون موجودة للاستجابة، خصوصاً وسط وجود نقاط هشاشة في بعض القطاعات والوضع الاداري غير الطبيعي اثر الازمة الاقتصادية". اضافة الى تحضير مدارس قد تصبح مراكز ايواء، وتجهيز كميات من المخزون الاساسي  والطوارئ الصحية وكل ما يتعلق بالنفط للكهرباء والدفاع المدني وغيرهم وتأمين سلف لتشغيل الامور اللوجستية لادارة الازمات. 

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