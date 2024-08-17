منيمنة للـ LBCI: من غير المفهوم سبب الاصرار على شكل الحوار ورئاسته

رأى النائب ابراهيم منيمنة أن موضوع الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية غير واقعي، ومن غير المفهوم سبب الاصرار على شكل الحوار ورئاسته، وقال: "لو كان هناك جدية فعلية، فهناك مقاربات كثيرة غير طاولة الحوار، فهل هناك اتفاق على اسم ثالث أم مهمة الرئيس واجندة العمل؟"وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI على ضرورة خلق ارضية مشتركة والاتفاق على مهمة الرئيس واجندة العمل والاتفاق على تسوية شفافة ومن ثم التباحث بإسم يصلح لتطبيق هذه المهمة ، وحكماً لن يكون طرفاً، كما قال.واشار الى أن حزب الله لن يوسع عملياته كون البلد لا يحتمل ولن يصمد وسط حرب كبيرة، بسبب الازمات الاقتصادية وغياب الاصلاحات واعادة الهيكلة والاتفاق مع صندوق النقد، وأعطى مثالاً، أن حتى الكهرباء، فاتورتها غير منصفة لان بعضها ثابت وسط غياب تأمين التيار الكهربائي لساعتين.وأكد منيمنة أن على حزب الله ان يقتنع بضرورة وضع قوته بتصرف الدولة، وتحديد سياسة دفاعية كاملة، والاستفادة من قدرات اللبنانيين مع تحالف دولي. وقال: "يجب اعطاء حصرية للدولة بقرار السلم والحرب وسياسة دفاعية نتوافق عليها تحمي لبنان ، ونحاول نوسيع القاعدة التي ستقتنع بهذا الطرح".ورأى وجوب عدم الاستدراج الى ردة فعل تخدم اهداف نتانياهو، وقال: "من الواضح هناك عملية امتصاص لعملية الاغتيال التي حصلت، والتشديد على ان الامتصاص ليس انكساراً".ولفت الى أن على حماس ان تعي بأن عليها أن تتفاعل مع العمق العربي لايجاد قواسم مشتركة لمحاولة استعداد حقوق الشعب الفلسطيني، لأن التفرد سيُعيدنا للتشرذم.