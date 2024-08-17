السفير السعودي ناقش أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية ونال امتيازا من مرتبة الشرف

ناقش السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره في العلاقات الدولية الديبلوماسية الرقمية: السعودية نموذجا".

وقد حصل على درجة امتياز من مرتبة الشرف من جامعة بيروت العربية.