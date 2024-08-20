حزب الله يعلن إطلاق "صليات مكثفة من الصواريخ" على مواقع في الجولان المحتل

أعلن حزب الله الثلاثاء أنه أطلق "صليات مكثفة من الصواريخ" على مواقع للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة "ردا" على ضربات استهدفته الاثنين في شرق لبنان.



وأوضح حزب الله "رداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".