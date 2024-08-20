جعجع شدد وافرام على أن الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء إشراك القطاع الخاص في الإنتاج والبيع

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع النائب نعمة إفرام في المقر العام للحزب في معراب، وناقشا الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، وخصوصًا مشكلة الكهرباء التي تثقل كاهل المواطن اللبناني، واكدا أن الحل الوحيد يكمن في إشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج والبيع.



كما بحثا في مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، وأكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بإبلاغ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدم شرعية أي بطاقات لجوء كانت قد أصدرتها المفوضية سابقًا، باعتبار أن المرجع الصالح والوحيد لإعطاء صفة لاجىء لأي أجنبي على الأراضي اللبنانية هي الدولة اللبنانية، ثم تداولا في أوضاع مرفأ جونية وأملا أن يتم افتتاحه في أسرع وقت بعد الخطوة المشجعة بتكليف رئيس جديد له.