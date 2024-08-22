نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: لتسوية الخلافات السياسية بعيداً من المؤسسة

اعتبرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أن "قطاع الكهرباء في لبنان هو من المرافق الرافعة للاقتصاد الوطني، وعلى تماس مباشر مع المواطنين كافة، مشيرة الى أن المطلوب من الفرقاء كافة النأي بالخلافات السياسية التي أوصلت حال هذا القطاع الى ما وصل اليه مع ما رافقته من تداعيات على مؤسسة كهرباء لبنان.



وقال البيان: "أما اليوم وبعد خطة النهوض في قطاع الكهرباء وتحسن الوضع المالي للمؤسسة، تفاجأت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بهذه الهجمة على المؤسسة بشخص مديرها - رئيس مجلس ادارتها المهندس كمال الحايك والتي تخفي ما تخفيه في طياتها من خلافات سياسية ونيات مبَّيتة".



وطلبت النقابة من" جميع الفرقاء تسوية خلافاتهم السياسية بعيداً من مؤسسة كهرباء لبنان لكي يتسنى لها القيام بواجبها تجاه المواطنين والسير بتنفيذ خطة النهوض بقطاع الكهرباء، خصوصا في هذه الظروف القاهرة".