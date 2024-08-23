رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار: قسم كبير من اللبنانيين هاجر بسبب إنجازاتكم التي تفتخرون بها

رأى رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار شارل ج. الحاج أنّه من المفاجئ، في لحظة سياسية خطيرة، تتربّص فيها بلبنان استحقاقات وتحديات هائلة، أن تنبري جهات إلى عدّ يوميّ للمسيحيين.



وقال: "أمس، أتى دور عدّ التلاميذ المسيحيين."



وتساءل: "أيّ عقل مريض هذا؟"



ولفت إلى وجود ناس يموتون وبيوت تنهار وقرى تسوّى بالأرض وهذه الجهات تعدّ المسيحيين، "كأنّها تريد أن تعدّهم بعد كلّ حرب أو تفجير أو غزو تقوم به".



وأكّد مهاجرة قسم كبير منهم ومن اللبنانيين الشرفاء من الطوائف كلّها، بسبب "إنجازاتكم التي تفتخرون بها".