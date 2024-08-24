اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع

اطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اعمال، أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع عند الحدود اللبنانية - السورية، انطلقت نقطة الأشغال من الطريق الدولية عند بلدة الطيبة- قضاء بعلبك.



وقال حمية: "كل الطرقات في بعلبك الهرمل تم تلزيمها الاسبوع المقبل في ٣٠ آب كانت آخر جلسة ٨٥٪؜ من الملفات تم تلزيمها وما تبقى و١٥٪؜ سيتم تلزيمها في ١٥ و ٣٠ آب وهذا ما وعدنا به مع الاحزاب والنواب".



بدوره، رأى النائب حسين الحاج حسن أن هناك امر دولي بالحصار والتضييق على لبنان للتأثير على مقومات صموده وقدرته على الصمود ، واتبنى كلام من سبقني لاخذ الامور باتجاه موازي هناك ارادة دولية كبيرة للتأثير على صمود الناس بدءا من حملات التهويل والتخوين مروراً بشح الامكانيات الدولية تحت عنوان اوكرانيا وصلت الامور الى عدم تبني ووقف المساعدات عن اي جريح او قتيل سوري خلال العدوان على لبنان وهذا احد اوجه الضغط على لبنان واي عمل نقوم به كما يقوم الوزير حمية هو انجاز ويجب ان نشكره ونحضه على الصمود والعمل .