الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع

أخبار لبنان
2024-08-24 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع

اطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اعمال، أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع عند الحدود اللبنانية - السورية،  انطلقت  نقطة  الأشغال من الطريق الدولية عند بلدة الطيبة- قضاء بعلبك.

وقال حمية: "كل الطرقات في بعلبك الهرمل تم تلزيمها الاسبوع المقبل في ٣٠ آب كانت آخر جلسة ٨٥٪؜ من الملفات تم تلزيمها وما تبقى و١٥٪؜   سيتم تلزيمها في ١٥ و ٣٠ آب وهذا ما وعدنا به مع الاحزاب والنواب".

بدوره، رأى النائب حسين الحاج حسن أن هناك امر دولي بالحصار والتضييق على لبنان للتأثير على مقومات صموده وقدرته على الصمود ، واتبنى كلام من سبقني لاخذ الامور باتجاه موازي هناك ارادة دولية كبيرة للتأثير على صمود الناس بدءا من حملات التهويل والتخوين مروراً بشح الامكانيات الدولية تحت عنوان اوكرانيا وصلت الامور الى عدم تبني ووقف المساعدات عن اي جريح او قتيل سوري خلال العدوان على لبنان وهذا احد اوجه الضغط على لبنان واي عمل نقوم به كما يقوم الوزير حمية هو انجاز ويجب ان نشكره ونحضه على الصمود والعمل .

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أشغال

تأهيل

وصيانة

اوتوستراد

شتورا

بعلبك،

وصولا

القاع

LBCI التالي
باسيل: دعونا نذهب الى المواجهة ضمن الدستور والقوانين
توقيف 3 مهربين و31 شخصاً من الجنسية السورية بجرم الدخول خلسة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-15

حمية: الورشة الأولى لتأهيل وصيانة اوتوسترادات لبنان انطلقت من الجنوب وصولًا إلى العاصمة بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-21

وزير الأشغال يطلق أعمال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-23

البستاني تابع مع حمية تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-12

دورية من أمن الدولة في زحلة اوقفت في شتورا سوريًا يدير عمليات تهريب اشخاص وادوية وبضائع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:09

تدابير سير الأحد بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون من كفرذبيان باتجاه البقاع

LBCI
أخبار لبنان
09:36

وزارة الزراعة : للإبلاغ الفوري عن أي محال يشتبه في تورطها في بيع منتوجات زراعية مهرّبة

LBCI
أخبار لبنان
07:57

باسيل: دعونا نذهب الى المواجهة ضمن الدستور والقوانين

LBCI
أمن وقضاء
04:46

توقيف 3 مهربين و31 شخصاً من الجنسية السورية بجرم الدخول خلسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-23

العثور على جثة ابنة مايك لينش بعد غرق يخته في صقلية

LBCI
أخبار دولية
01:40

الفلبين للصين: للتوقف فورًا عن الأعمال الاستفزازية والخطيرة

LBCI
حال الطقس
02:15

اليكم تفاصيل طقس لبنان الصيفيّ

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-27

الحيوانات الأليفة باتت عرضة للطفيليات طوال السنة بفعل التغير المناخي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

وفدٌ من حماس إلى القاهرة... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
05:54

اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع

LBCI
أخبار دولية
04:16

زيلينسكي في خطاب ذكرى استقلال أوكرانيا: الحرب عادت الى روسيا

LBCI
أخبار دولية
15:37

روبرت ف. كينيدي جونيور ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي ويدعم ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في 45 سنة.. وزيرتان ايرانيتان فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تيك توك صوت الرياضيين من ذوي الاعاقة المشاركين في اولمبياد باريس

LBCI
أخبار لبنان
13:46

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم: سقوط عدد من الشهداء في سلسلة غارات متفرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في أوّل إطلالة كمرشحة رسمية للديمقراطيين... هاريس: لضرورة إنهاء معاناة غزة

LBCI
أخبار دولية
13:22

اليكم تفاصيل محادثات القاهرة التي وصفها كيربي بالـ"بناءة"..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

حادث مأساوي على طريق الأرز - بشري القديمة... وهذا ما قاله خبير في إدارة السلامة المرورية للـLBCI

LBCI
فنّ
15:44

مفاجأة من العيار الثقيل... حبيبة ماثيو بيري السابقة تكشف معلومات صادمة عنه: هل عانى من رهاب الحقن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

عدادات تزيد فاتورة المشترك وتسرقه ... اصرف قليلا إدفع كثيرا

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

LBCI
منوعات
15:00

كيف يرصد البعوض هدفه البشري ويصل إليه؟... دراسة حديثة تكشف لكم الإجابة!

LBCI
آخر الأخبار
17:44

وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة

LBCI
أخبار دولية
00:05

قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان في ألمانيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More