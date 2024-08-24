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وزارة الزراعة : للإبلاغ الفوري عن أي محال يشتبه في تورطها في بيع منتوجات زراعية مهرّبة
أخبار لبنان
2024-08-24 | 09:36
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وزارة الزراعة : للإبلاغ الفوري عن أي محال يشتبه في تورطها في بيع منتوجات زراعية مهرّبة
دعت وزارة الزراعة جميع النقابات الزراعية وخصوصاً نقابات أسواق الجملة إلى التعاون الكامل، والتنسيق مع الجهات المختصة، للمساهمة في مكافحة التهريب بكل أنواعه، والإبلاغ الفوري عن أي محلات يشتبه في تورطها في بيع منتوجات زراعية مهرّبة.
وجددت وزارة الزراعة تأكيد التزامها المستدام بحماية القطاع الزراعي وضمان استقرار الأسواق المحلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق هذا الهدف وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
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