المكتب الاعلامي لميقاتي يرد على كرامي

رد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على كلام رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، قائلا: "توضيحا لما أدلى به النائب فيصل كرامي، في شأن مباراة الدخول الى جهاز أمن الدولة، فإن المعلومات التي وصلت الى سعادته تفتقد الى الدقة، وكان الاجدى به التدقيق في عدد الذين تقدموا للمباراة والفائزين فيها قبل الادلاء بتصريحه، وللحديث تتمة".