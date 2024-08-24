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كرامي لميقاتي: إذا كنت تعتبر أنك أنصفتَ طرابلس وأهلها راضون فهذا كل ما نبتغيه من وراء مطالباتنا

أخبار لبنان
2024-08-24 | 16:31
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كرامي لميقاتي: إذا كنت تعتبر أنك أنصفتَ طرابلس وأهلها راضون فهذا كل ما نبتغيه من وراء مطالباتنا
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كرامي لميقاتي: إذا كنت تعتبر أنك أنصفتَ طرابلس وأهلها راضون فهذا كل ما نبتغيه من وراء مطالباتنا

ردّ النائب فيصل كرامي على ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائلا: "أستغرب أن يأتيني الردّ على ما قلته فيما يتعلّق بحصّة مدينة طرابلس من الدورة المتعلقة بجهاز أمن الدولة. إن محتوى ردكم مُبهم وضبابيّ وفعلياً لا يُعتبرُ ردّاً بالمعنى الصحيح للكلمة. وأنا أطالب رئيس الحكومة بإصدار بيان واضح بالأسماء والتفاصيل يتضمّن موعد الدورة التي أقامها جهاز أمن الدولة ومتى أُعلن عنها وفي أي وسائل تم إبلاغ اللبنانيين بذلك، وهل وصل هذا التبليغ الى جميع اللبنانيين فعلاً؟ وأنا أطالب أيضاً بتوضيح عدد المتقدمين من طرابلس الى هذه الدورة وبالتالي عدد الناجحين منهم، وهذا يعني أيضاً عدد الراسبين والعلامات التي حصلوا عليها".

وأضاف كرامي: "فوق ذلك، أنا أقول إن المتعارف عليه في بلدنا وفي طرق إدارة دولتنا أن نضع أيّة نتائج مماثلة في ميزان التوازنات الطائفية والمناطقية، فإن وجدناها مُجحفة بشكلٍ بيّنٍ وصريحٍ بحقّ طائفة أو منطقة فإننا نُجري دورة ثانية بكلّ بساطة يكون الهدف منها تصحيح هذا الإجحاف. هذا ما درج عليه رؤساء الحكومات أو معظمهم في مثل هذه الحالات". وبعد، أتمنى أن يأخذ الرئيس ميقاتي كلامي هذا بسعة صدر وأن يُدرك أنه ليس تصويباً عليه وليس كلاماً ضدّه وإنّما التصويب هو للحقّ والكلام هو من أجلِ طرابلس. واخيراً، اذا كنت تعتبر يا دولة الرئيس انك قد انصفتَ طرابلس وبأن أهالي طرابلس راضون عن هذا الانصاف، فهذا كل ما نبتغيه من وراء مطالباتنا. أيضاً للحديث تتمة".
 
***للإطلاع على رد ميقاتي، اضغط هنا.

أخبار لبنان

فيصل كرامي

نجيب ميقاتي

طرابلس

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